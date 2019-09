Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy II

CHOMUTOV - Policisté ukázali svou techniku i vybavení.

V neděli 1. září se v areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s. konala akce s názvem „Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy II.“ Této akce podpořené Ústeckým krajem a realizované ve spolupráci s DPCHJ, a.s., Dopravou Ústeckého kraje, Statutárním městem Chomutov a městem Jirkov se zúčastnili také chomutovští policisté z oddělení hlídkové služby a dopravního inspektorátu. Ti návštěvníkům ukazovali vozidla policie a také vybavení těchto složek. Jejich kolegyně z oddělení tisku a prevence pak zejména dětem ukazovala, jak se odebírají otisky prstů a dlaní. Obrázky s otisky si pak odnášely domů. Kromě nich dostaly děti i pexesa, omalovánky a vystřihovánky s policejní tématikou.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 6. září 2019

