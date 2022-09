Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Den ostravských dopraváků

MS kraj - prezentační akce policistů Městského ředitelství Ostrava

Policisté z oddělení hlídkové služby společně s dopravním inspektorátem a preventisty Městského ředitelství policie Ostrava Moravskoslezského kraje se v předešlých dnech zúčastnili Dne ostravských dopraváků. Této tradiční akce se policie spoluúčastní již několik let a ani letos tomu nebylo jinak.

Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si výstroj, výzbroj policisty nasazeného do akce a co všechno obnáší být připraven do služby u oddělení hlídkové služby. Veřejnost si mohla prohlédnout služební vozidlo dopravní policie nejen z venčí, ale také jeho vybavení. Nezapomněli jsme ani na nejmladší účastníky. Pro děti byly ve stánku prevence připravené různé kvízy a hádanky, a pokud se jim povedlo najít správné řešení, byly obdařeny malým dárečkem.

Za zvuku sirén a blikajících majáků policisté předvedli dynamickou ukázku pronásledování nebezpečného pachatele loupežného přepadení se zbraní. Součástí exhibice bylo použití donucovacího prostředku TASER, spoutání zadržené osoby, její bezpečnostní prohlídka a odvedení do služebního vozidla, video naleznete zde: https://youtu.be/5V8Ev7f7pFo .

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská

oddělení prevence

