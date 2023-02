Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den bezpečnějšího internetu 2023

PRAHA VENKOV-JIH - Den bezpečnějšího internetu v letošním roce připadá na úterý 7. února.

Tímto velmi známým mezinárodním dnem považujeme za nezbytné i tentokrát si připomenout základní pravidla bezpečného chování a pohybu v prostředí a virtuálního světa. Stejně tak jako v předcházejícím období, lze i v roce 2023 předpokládat, že i na teritoriu Územního odboru Praha venkov-JIH je hlavním a převládajícím trendem přesun značné části trestné činnosti do kyberprostoru. Toto se týká nejen pro tuto oblast typických trestných činů, jako jsou podvodná jednání, útoky proti platebním prostředkům, ale i dalších trestných činů, jako je nebezpečné vyhrožování, vydírání, či sexuálně motivované útoky na děti a mládež.

Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos se zaměříme na předávání rad uživatelům internetu, neboť mnohdy však stačí skutečně málo, abychom se nestali obětí nejen internetových podvodníků, ale i například sextingu. Na tuto oblast sexuálních útoků se zaměřuje například mikrokampaň „To nevymažeš!“, která vysvětluje základní pojmy a zároveň poskytuje návody, jak postupovat, pokud někdo intimní materiály zneužije.

Policie České republiky prostřednictvím i sociálních sítí intenzivně prezentuje, vysvětluje a varuje. Často k odvrácení hrozby a následné škody stačí málo. Základem je chovat se v online prostředí stejně obezřetně jako kdekoliv v běžném životě a ve vztahu k ostatním lidem.

Základní pravidla pohybu v prostředí internetu pro vás právě pro tento speciální den Policie České republiky připravila do čtyř krátkých spotů již v předešlém období. Připomeňme si, jak zabezpečit uživatelské účty, jak nepodlehnout predátorovi, jak předejít šíření intimních fotek na internetu a na co by měli myslet rodiče, než zveřejní fotky svých dětí na sítích.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

7. února 2023

vytisknout e-mailem