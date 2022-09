Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Demontoval „botičku“ a vozidlem odjel

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci místnímu osmačtyřicetiletému muži.

V pondělí 19. září byl na osobní vozidlo osmačtyřicetiletého muže soudním vykonavatelem exekuce nainstalován technický prostředek k zabránění pohybu vozidla, tedy tzv. „botička“. Ještě tentýž den ale muž své vozidlo potřeboval a i přesto, že byl exekutorem poučen o nakládání s ním, tak se rozhodl „botičku“ demontovat.

Nejdříve to zkoušel přineseným nářadím, ale tím se mu to nepodařilo a „botičku“ navíc poškodil. Následně vypustil pneumatiku a „botičku“ z ní sundal. Tu poté odnesl do sklepa, dohustil pneumatiku a osobním automobilem z místa odjel. Po vyřízení potřebných soukromých věcí měl muž automobil zaparkovat na parkovišti v jiné ulici.

Když se exekutor o dva dny později dostavil na parkoviště kvůli odtahu vozidla, tak automobil již nenašel a celou věc oznámil na policii. Osmačtyřicetiletý muž následně policistům přiznal, že „botičku“ demontoval a s automobilem odjel. Poškozený technický prostředek k zabránění pohybu vozidla vydal policistům.

V případě prokázání viny hrozí osmačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 9. 2022

