Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Demonstrace Václavské náměstí

Demonstranti se po ukončení protestní akce pokusili násilně vniknout do Národního muzea. Dvacet lidí skončilo v poutech, tři policisté byli zraněni a převezeni do nemocnice.

Stovka policistů z pořádkové, dopravní, kriminální policie včetně antikonfliktního týmu, či policistů ze speciální pořádkové jednotky a z krajské pořádkové jednotky, dohlížela na oznámená shromáždění v centru metropole. Policisté zejména dohlíželi na to, aby se oba znesvářené tábory vzájemně nestřetly. Od počátku shromáždění totiž mezi oběma tábory panovala hustá atmosféra. Účastníci obou skupin na sebe pokřikovali a mnohdy si vzájemně nadávali. Policisté také dohlíželi na plynulý provoz na magistrále, přes kterou se často přesouvalo velké množství lidí. Velkým přínosem byla přítomnost policistů z antikonfliktního týmu, kteří komunikovali s účastníky všech shromáždění.

V průběhu shromáždění pražští policisté omezili na osobní svobodě jednu osobu pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V současné chvíli mu již kriminalisté za tento trestný čin ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření. Jednu osobu policisté zajistili, jelikož vběhla na magistrálu a poškodila projíždějící vozidlo s ukrajinskou SPZ. V současné chvíli se celým případem zabývají pražští kriminalisté a právní kvalifikace případu bude stanovena.

V momentě, kdy bylo shromáždění ukončeno a demonstranti, kteří byli u Národního muzea, odešli domů, podněcoval muž s megafonem odcházející účastníky z Václavského náměstí, aby šli sundat ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Této jeho výzvy se ujalo několik stovek osob, které se domáhaly vstupu do budovy. V tom jim bylo zabráněno policisty. Agrese těchto osob však značně stoupala, proto velitel opatření rozhodl o nasazení posil. Prostřednictvím zařízení LRAD byli přítomní lidé opakovaně vyzváni, aby opustili prostor před budovou Národního muzea, neboť shromáždění již bylo řádně ukončeno. Někteří jednotlivci do policistů strkali, další je napadali tyčemi, na kterých měli původně vlajky. Podněcovatel k násilnostem a k odstranění ukrajinské vlajky byl zajištěn z důvodu, že se opakovaně dopouštěl přestupku a v současné chvíli se jeho jednáním zabývají pražští kriminalisté.

Následně po opakovaných výzvách byly osoby před budovou Národního muzea postupně vytlačovány z prostoru. Při tomto docházelo průběžně k zajišťování jednotlivců, kteří za použití násilí odmítali prostor opustit a u jedné ze zajištěných osob policisté nalezli i zraň (nunčaky). Postupně se tak podařilo lidi vytlačit pod schody a dále z prostoru před budovou. V průběhu opatření bylo neustále využíváno policistů AKT ve snaze řešit situaci mírnou cestou.

U Národního muzea jsme omezili na osobní svobodě 20 osob pro neuposlechnutí výzvy, které jsme převezli na policejní služebny a oznámili na příslušný správní orgán. Tři kolegové byli při zákroku zraněni a převezeni do nemocnice. Policisté nadále vyhodnocují záběry z daného incidentu před Národním muzeem a budou stanovovat právní kvalifikace.

Reakce na video zachycující kriminalistu v civilu a policisty ze speciální pořádkové jednotky: (1:17)

Jeden z demonstrantů do muzea vtrhl ještě předtím, než policisté zamezili vstupu do budovy. Ochranka muzea muže zastihla na schodech a vyvedla ho pryč. Policisté v domnění, že se jedná o návštěvníka muzea, ho dovedla do bezpečí. Tento muž se však k Národnímu muzeu vrátil a opakovaně se domáhal násilného vniknutí do budovy. Kriminalista v civilu (zachycený na videu) již disponoval informací od ochranky muzea, že právě tento muž, se pár minut před tím nacházel uvnitř muzea, kde chtěl s největší pravděpodobností strhnout vlajku. Proto policisté ze speciální pořádkové jednotky muže zajistili pro podezření z přestupku.

por. Violeta Siřišťová – 13. 3. 2023

