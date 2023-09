Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„DÉMON“ dopaden

Detektivové po tříletém intenzivním pátrání dopadli muže, který se několik let nepozorovaně vloupával do rodinných domů, ve kterých v tu dobu spali lidé. Jediné, co po něm zůstávalo, byly kamerové záznamy.

Několik dlouhých let nedával pražským a středočeským kriminalistům spát neznámý muž pohybující se po domech, ve kterých v tu dobu spali lidé. Spící domy se zájmem procházel, osoby sledoval a čas od času si z nich také pár věcí odnesl. Je zaznamenán i případ, kdy na několik okamžiků přisedl na postel k nic netušící spící dívence, a pak zase odešel. Jediné, co po jeho odchodu z domu zbylo, pak byly podivné pocity majitelů nemovitostí, spousta otazníků, o koho se jedná a nesčetně kamerových záznamů. Detektivy tak nečekala lehká práce a dlouho DÉMONA, jak ho s přibývajícími případy začali nazývat, bohužel ztotožnit nedokázali. Kamerové záznamy sice přivedly policisty na stopu možných podezřelých, v žádném případě se tím totožnost démona odhalit nepodařila. Veškeré další prověřování v průběhu několika let byla negativní a na konkrétní osobu podezřelého neukázala. Kriminalisté se však nevzdali a v pátrání pokračovali. Mravenčí prací, kombinací analytického prověřování a zkušeností v kriminálně závadovém prostředí byl nakonec vytipován podezřelý, který byl v uplynulých týdnech v jednom z pražských penzionů zadržen. A to za pět minut dvanáct. V rámci domovní prohlídky byly zajištěny nejen odcizené věci, ale také letenky do Severní Ameriky s odletem za několik dní, kde chtěl zadržený začít nový život. Na svůj další osud teď jedenapadesátiletý obviněný čeká ve vazbě. Pokud bude odsouzen, hrozí mu za trestné činy porušování domovní svobody a krádež až osmiletý trest odnětí svobody.

První případ zaznamenali policisté koncem března 2015 a poslední koncem července 2023 v Praze a středních Čechách. Napadeno bylo celkem jedenadvacet nemovitostí se škodou dosahující bezmála osm milionů korun. Nemusí to však být konečná čísla, další možné případy kriminalisté prověřují.

por. Jan Rybanský - 22. červenec 2023

