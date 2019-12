Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Demoloval dekorace hotelu

J.Hradec – Na náměstí převracel květináče i kolostavy.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž kolem 20:40 hodiny dne 10. prosince 2019, v chodbě hotelu na náměstí Míru v J. Hradci, udeřil do obrazu na stěně chodby, strhl dekoraci vánočního stromečku a při odchodu z hotelu silou vrazil do dveří, které poškodil. Svým jednáním tak způsobil škodu hotelu v celkové výši nejméně 18 000 korun. Poté co hotel opustil, převrátil na náměstí před hotelem dřevěný květináč, dva kovové kolostavy i plastovou popelnici. Jindřichohradečtí policisté, kteří byli přivoláni na místo, následně podezřelého muže zadrželi v jiné restauraci a umístili jej do policejní cely. Přečin poškození cizí věci i přečin výtržnictví řádně zadokumentovali. Včerejšího dne převzal „ ničitel“ sdělení podezření a poté byl ze zadržení jindřichohradeckými policisty propuštěn. Trestní stíhání podezřelého muže probíhá na svobodě. Na „pracovní večírek“ v J.Hradci patrně dlouho nezapomene.

12. prosince 2019

