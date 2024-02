Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Děkujeme všímavému muži za pomoc

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který večer spatřil na ulici zmatenou seniorku, zavolal na linku 158.

Tímto chceme poděkovat muži, který včera večer krátce před půl devátou hodinou zavolal na linku 158, kde policistům oznámil, že na ulici v Jablonci nad Nisou u firmy ABB nalezl zmatenou více jak šedesátiletou seniorku, která sice znala své jméno, ale víc o sobě nedokázala říci. Kde bydlí, to už nevěděla. Operační důstojník na místo ihned vyslal nejbližší hlídku, a to policisté z cizinecké policie. Ti v krátké době zjistili, že nalezenou ženu již hledá její manžel, a odvezli ji k němu domů do Liberce.

Tedy ještě jednou…..naše díky v souvislosti s tímto případem nálezu nemocné zmatené seniorky patří muži, kterému její osud nebyl v té chvíli lhostejný a zavoláním na linku 158 jí v chladném večeru přivolal pomoc.





14. 2. 2024

nprap Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

