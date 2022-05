Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Děkujeme řidičům za pomoc

Český Krumlov - Všimli si kličkujícího auta a odvrátili tak možnou tragickou nehodu.

Policisté děkují řidičům, kteří dnes dopoledne pravděpodobně zabránili vážné dopravní nehodě. Řidič jedoucí z Hořic na Šumavě směrem na Český Krumlov podivně kličkoval po silnici. Řídil vozidlo značky Škoda Octavia. Jeho nebezpečného způsobu jízdy si všimlo několik řidičů, kteří na lince 158 informovali policisty. Obávali se, zda řidiče nepostihla zdravotní indispozice. Když Octávia zastavila u autobusové zastávky, šli řidiči pomoc. Zjistili však, že je pod vlivem alkoholu a tak jej „zadrželi“ na místě do příjezdu policistů. Ti zjistili, že řidičem je muž z Českého Krumlova (nar. 1965), který nevlastní řidičské oprávnění. Také zjistili, že to není jeho první podobný škraloup. V případě odmítnutí dechové zkoušky se na řidiče nahlíží, jako na ovlivněného alkoholem, bude mít tedy dost co vysvětlovat.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

