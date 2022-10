Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dejte nohu z plynu

KRAJ - Řidiče policisté oznámili do správního řízení.

„Dálničáři“ z Jaroměře se včera zaměřili na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, přičemž odhalili hned dva přestupce, kteří si zřejmě s „rychlostí“ hlavu nelámou.

V obci Zábědov na Novobydžovsku, kde je maximální dovolená rychlost 50 km/h 41letý řidič s vozidlem Audi uháněl rychlostí 113 km/h. Policisté řidiče předepsaným způsobem neprodleně zastavili, provedli s ním silniční kontrolu spojenou s dechovou zkouškou a sdělili mu, jakého se dopustil přestupku. Toto jeho protiprávní jednání nelze vyřešit na místě, a proto ho policisté oznámili správnímu orgánu k projednání. Tam mu hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku.

Druhým hříšníkem se stal 51letý řidič, který v Hořenicích, kde je maximální dovolená rychlost 80 km/h se „řítil“ rychlostí 138 km/h. I tomuto řidiči hrozí stejný postih jako prvnímu a to opět ve správním řízení.

Opětovně apelujeme na řidiče, aby sundali nohu z plynu! Rovněž, aby neusedali za volant v podnapilém stavu! Silniční kontroly budou z naší strany neustále probíhat.

por. Pižlová Šárka, DiS.

20. 10. 2022, 9:00

