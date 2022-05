Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dejte mi peníze, nebo budu střílet!

Kriminalisté zadrželi muže, který přepadl pobočku pošty v Praze 7. Jednalo se o několikrát trestaného recidivistu, který byl na svobodě teprve dva měsíce.

Minulé úterý, krátce po druhé hodině odpoledne, vstoupil do provozovny pošty v ulici Milady Horákové v Praze 7 nezvaný zákazník. U přepážky místo podacího lístku vytáhl papírek, na kterém bylo napsáno:,, V tašce mám pistoli, dejte mi peníze, nebo budu střílet! “. Vystrašená pracovnice muži vydala hotovost, kterou v tu chvíli měla v pokladně, a ihned poté se muž dal na útěk.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy z provozovny, nejbližšího okolí a začali po podezřelém pátrat. Na základě získaných informací zmapovali jeho pohyb, a to až do Kolína, kde nasedl do vozidla taxislužby a nechal se odvézt do Pardubic. Zde využil vlakového spojení a pokračoval dál do Olomouce, kde navštívil nejbližší night club. V podniku nechal v průběhu noci celý lup a ráno odešel na ubytovnu, ze které si ho poté policisté ,, vyzvedli “. Díky rychlé a kvalitní operativně pátrací činnosti celého oddělení a perfektní spolupráci s jinými kraji, se podařilo podezřelého dopadnout do jednoho dne od loupeže.

Lustrací zjistili, že se jedná o několikrát soudně trestaného recidivistu, který si od roku 2014 odpykával trest odnětí svobody za loupežné přepadení té samé pobočky pošty, a na svobodu se dostal až letos v únoru. U výslechu se kriminalistům k přepadení doznal a také uvedl, že život na ulici ho nebaví, a proto chtěl zpátky do vězení. Padesátiletý muž je nyní stíhán vazebně a v případě odsouzení, může strávit za trestný čin loupež, dalších až deset let za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina - 2. května 2022

