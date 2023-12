Defibrilátor do každé školy

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kutnohorsko – Kutnohorští policisté přišli s nápadem, jak pro školy získat AED defibrilátor.

Na základě vlastních zkušeností z policejní praxe s užitím automatického defibrilátoru (AED) přišli dva kutnohorští policisté prap. Lukáš Krupička z dopravního inspektorátu a nstržm. Pavel Turek z okresní hlídkové služby s nápadem, jak rozšířit tento užitečný přístroj na co nejvíce míst. Ve spolupráci s ředitelkou ÚO Kutná Hora plk. JUDr. Blankou Matějů jsme tento projekt odstartovali na ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře.

„Základní myšlenka je prostá. Společnost zakoupí přístroj AED jako sponzorský dar a předá jej přímo do ruky ředitele nebo ředitelky konkrétní školy,“ osvětlil celou ideu Lukáš Krupička a pokračoval: „Oslovili jsme několik společností, zda by o něco takového vůbec měli zájem, jelikož na tom to celé stojí. Pozitivní reakce na tento nápad nás mile překvapily.“

AED je zkratka pro automatizovaný externí defibrilátor. Je to přenosné elektronické zařízení, které se používá v naléhavých případech k pomoci někomu, kdo má náhlou srdeční zástavou.

S jednateli firmy EnerDOMY s.r.o. Miroslavem Melšou, Petrem Magálem a ředitelkou ZŠ Jana Palacha Mgr. Jaroslavou Drabešovou, MBA se domluvil termín slavnostního předání v pondělí 18. prosince 2023. Vřelým potleskem uvítala všechny zúčastněné strany plná tělocvična dětí. Osobně dorazil také starosta Kutné Hory Mgr. Lukáš Seifert, který se k celé věci vyjádřil velmi pozitivně. „Nápad s AED na ZŠ Palachova mě natolik nadchnul, že AED pořídím na všechny ZŠ a vybraná sportoviště, kde jsou potřeba. Zároveň také zajistíme patřičná proškolení, aby byla v případě potřeby využití tohoto přístroje co největší šance na záchranu lidských životů,“ uvedl Seifert.

„Chtěli bychom zdůraznit ideu celého projektu, že pomáhat a chránit tímto způsobem může úplně každý. Šlo nám o to co největšímu množství lidí ukázat, jak je to snadné,“ vyjádřil se k věci policista Turek.

Žákům i zaměstnancům všech škol v Kutné Hoře do budoucna přejeme mnoho zdraví, a aby automatický externí defibrilátor nemuseli nikdy použít, avšak štěstí přeje připraveným.

prap. Lukáš Krupička a nstržm. Pavel Turek

ÚO PČR Kutná Hora

21. prosince 2023

