Dědictví ve Švýcarsku

KRAJ - Na fiktivní legendu vylákal muž milióny korun.

Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v těchto dnech ukončili návrhem na podání obžaloby případ rozsáhlého podvodu s mnohamiliónovou škodou. Ze zločinu podvod je obviněn 45letý muž z Liberecka, který během 7 let pomocí fiktivní legendy vylákal z 6 poškozených přes 13 miliónů korun. Lidé, s kterými se náhodně seznámil, se nechali obalamutit báchorkou, že potřebuje peníze na vyřízení dědictví ze Švýcarska. Tvrdil jim, že byl v dětství adoptován švýcarskými občany a nyní má po nich zdědit nemovitost. Jiným zase tvrdil, že má dědit po strýci ze Švýcarska. Sliboval jim, že až za budovu bývalé školy v hodnotě 70 miliónů korun utrží peníze, že jim vše vrátí. Poškození mu natolik uvěřili, že si peníze, které mu půjčovali, sami vypůjčili od své rodiny, příbuzných, známých i bank. Až 42letý muž, kterému došla trpělivost s navrácením částky přesahující 9,3 mil. korun, oznámil podvod na konci dubna loňského roku. Sami policisté svojí precizní a titěrnou prací dohledali dalších 5 poškozených. Zjistili, že někteří poškození na sebe založili účet, ke kterým měl přístup a sám si je obhospodařoval a kam mu vylákané peníze přicházely. Peníze mu nemohly chodit na jeho vlastní účet, protože je proti němu vedeno 34 exekucí ve výši necelých 3 miliónů korun. Nikdy totiž neplatil žádné povinné platby státním institucím, telefony, půjčky.

V polovině března, kdy policisté měli sesbírány všechny důkazy, ho zadrželi a podali podnět na uvalení vazby. Měli důvodnou obavu, že by se mohl skrývat nebo pokračovat v trestné činnosti. Soudce návrh akceptoval a muže do vazby poslal.

Obviněnému muži, který si byl nesporně vědom, že vzhledem ke svým předchozím závazkům nemůže být schopen splatit další, hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Všechny peníze prohrál v sázkách a bohužel se nepodařilo zajistit ani jednu jedinou korunu.

Policisté jsou přesvědčeni, že existují další lidé, které muž podvedl. Pokud se další poškození přihlásí a škoda vzroste, přesto obviněnému muži vyšší trest než 10 let nemůže být uložen.

por. Iva Kormošová

21.6.2022, 9.00

