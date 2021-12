Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dechovou zkoušku řidič odmítl

TRUTNOVSKO - Škoda přesáhla půl miliónu korun.

Dopravní policisté od včerejšího večera šetří dopravní nehodu, ke které došlo v Jihoslovanské ulici krátce po 22. hodině. Dle dosud zjištěných skutečností mělo dojít ke střetu vozidla Audi, které řídil 42letý řidič se dvěma zaparkovanými vozidly Škoda. Řidič vozidla Audi na přímém úseku jednosměrné ulici zřejmě nezvládl řízení a přední částí vozidla narazil do zadní části zaparkovaného vozidla, které tímto nárazem bylo odhozeno vpřed a nabouralo do další zaparkované Škodovky. Muž se na výzvu policistů odmítl podrobit dechové zkoušce na alkohol, ale i lékařskému vyšetření, které je spojeno s odběrem žilní krve. Dopravní policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz. Předběžnou škodu jsme na nových, poškozených vozidlech vyčíslili na 500 tisíc korun.

Majiteli vozidla Audi hrozí ve správním řízení pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

por. Pižlová Šárka, DiS.

2. 12. 2021, 12:10

vytisknout e-mailem