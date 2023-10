Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealeři kokainu zadrženi

LOUNSKO - Trojice mužů zásobovala Lounsko drogami.

Trojici dealerů kokainu a pervitinu obvinili lounští kriminalisté z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Konečnému obvinění předcházela dlouhodobá mravenčí práce, která zajistila dostatek důkazů. Muži ve věku 22, 26 a 29 let v průběhu letošního roku na vícero místech v Lounech a blízkém okolí zásobovali drogově závislé osoby kokainem a pervitinem. Ke komunikaci se svými zákazníky používali různé moderní komunikační prostředky, zřejmě v domnění, že se na ně nepřijde. Ale ani to jim nepomohlo a lounským kriminalistům se na lounské drogové scéně podařilo opětovně významně udeřit. Policisté při razii provedli řadu úkonů a prohlídek, při kterých byly nalezeny jak drogy, tak i další věci určené k prodeji drog. Ve vozidle jednoho ze zadržených pak pracovníci celní správy při dopravní kontrole objevili i několik gramů kokainu a metamfetaminu.

V případě odsouzení hrozí trojici dealerů pobyt za zdmi věznice v délce 1 až 5 let.

