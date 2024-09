Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealeři i výrobci drog skončili v rukou zákona

DĚČÍNSKO - Kriminalisté odhalili výrobce drog, další osoby obvinili z jejich distribuce.

Mezi priority děčínských kriminalistů patří odhalování drogové trestné činnosti a stejně tak pátrání po osobách, které se jí dopouštějí. Této činnosti věnují dlouhodobě maximální úsilí.

Kriminalisté z linie TOXI začali v lednu letošního roku prověřovat drogovou kauzu související s prodejem pervitinu v Děčíně a okolí. Prověřováním případu se jim podařilo zjistit podezřelého 44letého muže z Děčínska, který měl od května 2023 do ledna letošního roku prodat pervitin nejméně v 50 případech další osobě. Další prověřování kriminalisty přivedlo k podezřelému 60letému muži, který měl 44letému dealerovi vyrobenou drogu dodávat.

Postupné rozkrývání spleti několika dalších souvisejících případů přivedlo kriminalisty na stopu dalších tří podezřelých osob, kdy dvě z nich měly pervitin na Děčínsku prodávat a jedna drogu měla vyrábět. Kriminalisté u ní při domovní prohlídce zajistili varnu pervitinu a několik gramů drogy samotné. Mimo jiné kriminalisté prokázali, že 44letý podezřelý muž měl zprostředkovat prodej léčiv na výrobu pervitinu mezi touto ženou podezřelou z výroby drogy a již zmíněným 60letým mužem podezřelým z výroby pervitinu.

V souvislosti s vyšetřováním těchto souvisejících případů, kriminalisté v průběhu uplynulých měsíců a týdnů postupně obvinili pětici osob, tři ženy a dva muže, ve věku od 19 do 60 let z trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný muž (60 let) a obviněná žena (48 let) měli podle kriminalistů pervitin vyrábět a další obvinění, dvě ženy (19 a 23 let) a muž (44 let) měli pervitin v Děčíně a okolí distribuovat.

V průběhu vyšetřování těchto případů kriminalisté postupně zajistili u osob dohromady nejméně 380 gramů pervitinu a 35 gramů extáze. Jeden z obviněných skončil ve vazbě a další čtyři jsou vyšetřováni na svobodě.

Obviněným hrozí v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do deseti let.

Děčín 26. září 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

