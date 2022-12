Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dealeři drog dopadeni

Jindřichův Hradec – Díky skvělé práci policistů skončili za mřížemi.

Jindřichohradečtí kriminalisté dostali za mříže dealery, kteří zásobovali narkomany v celém okrese Jindřichův Hradec nejméně od ledna do srpna letošního roku. Sedmačtyřicetiletý muž s bohatou trestní minulostí z Táborska a jeho devětadvacetiletá přítelkyně z okresu Jindřichův Hradec zásobovali pervitinem a marihuanou přes sto lidí. Kriminalisté jejich protiprávní jednání monitorovali a dokumentovali několik měsíců. V půlce srpna si po předchozím souhlasu Okresního státního zástupce v Jindřichově Hradci pro muže přišla Zásahová jednotka Krajského ředitelství Jihočeského kraje přímo do zaměstnání, kde muž i přechodně bydlel. V místě zaměstnání a následně v jeho garáži a v osobním vozidle bylo prohlídkou policistů nalezeno přes deset kilogramů marihuany, plynová pistole a desítky tisíc korun pocházejících z trestné činnosti. Žena byla ve stejný čas zadržena policisty přímo na ulici. Při osobní prohlídce u ní byl nalezen pervitin, který měla připravený k prodeji. Drogy do okresu Jindřichův Hradec dealeři dováželi z různých míst z celé České republiky. Proti zadržené dvojici je vedeno vazební trestní stíhání pro spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

16. prosince 2022

vytisknout e-mailem