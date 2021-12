Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealer skončil ve vazbě

DĚČÍN - Déle než rok prodával pervitin; Z balkonu ukradli kola; Chtěl zaplatit cizí kartou.

Dealer skončil ve vazbě

Děčínští kriminalisté zadrželi 52letého muže, který je podezřelý z prodeje drog. Cizinec trvale žijící v České republice, který byl obviněn z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, je podezřelý, že po dobu nejméně jednoho roku prodával v Děčíně různým osobám drogu známou jako pervitin a to ve značném rozsahu.

Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili drogy, jejichž hodnota na černém trhu by se pohybovala kolem 350 tisíc korun (foto viz níže). Po provedení všech nezbytných procesních úkonů byl obviněný eskortován k soudci, který rozhodl o jeho umístění do vazby, v případě odsouzení hrozí dealerovi až desetiletý trest odnětí svobody.

Z balkonu ukradli kola

Policisté dopadli dvojici mužů, kteří jsou podezřelí, že před čtrnácti dny z balkonu v panelovém domě ukradli tři jízdní kola a skateboard. Děčínským policistům se podařilo zajistit totožnost dvou jednadvacetiletých zlodějů, kteří se ke krádeži přiznali, byla zajištěna i dvě ukradená kola a skateboard, další kolo už podezřelí prodali. Oběma spolupachatelům hrozí v případě uznání viny až dvouleté tresty odnětí svobody.

Chtěl zaplatit cizí kartou

Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý 21letý muž, který koncem října našel v Děčíně mobilní telefon a platební kartu. Pokusil se s ní dvakrát neúspěšně zaplatit, čímž se dopustil přečinu, za který mu v případě dosouzení hrozí v krajním případě až dvouleté vězení.

17. prosince 2021, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

vytisknout e-mailem