Dealer skončil ve vazbě

Prachatice – Nejméně pět let distribuoval na Prachaticku pervitin. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 33letého muže z Prachaticka jako obviněného ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kterého se dopustil v souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný si v době nejméně od září 2018 do května 2023 opatřoval na dosud nezjištěných místech omamnou a psychotropní látku pervitin, a to v řádech desítek gramů, který následně prodával dalším osobám na Prachaticku. Navíc si nic nedělal ze zákazu řízení, který porušoval, čímž se dopustil dalšího trestného činu. Minulý čtvrtek obviněného prachatičtí kriminalisté zadrželi. V pátek pak na něho podali k okresnímu státnímu zastupitelství podnět pro jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval a v sobotu obviněného do vazby poslal. V případě prokázání viny mu nyní hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

15. srpna 2023

