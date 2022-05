Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dealer pervitinu obvinili kriminalisté

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Může skončit až na 5 let ve vězení.

Kriminalisté z Územního odboru Praha venkov - VÝCHOD zahájili trestní stíhání 48letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Právě tento 48letý muž měl nejméně od léta do konce roku 2021 prodávat a poskytovat drogu pervitin, a to nejméně čtyřem osobám na území Brandýsa nad Labem, Kostelce nad Labem a Neratovic. Drogu pak měl těmto osobám prodávat pravidelně. Policisté ale na jeho trestnou činnost přišli a muže už i obvinili.

V případě prokázání viny a pravomocného odsouzení soudem může 48letý muž skončit až na 5 let ve vězení.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

25. května 2022

vytisknout e-mailem