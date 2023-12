Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealer obviněn

CHOMUTOVSKO - Uživatele zásoboval pervitinem i marihuanou; Lest mu nevyšla, byl dopaden.

Chomutovský vyšetřovatel v uplynulých dnech zahájil trestní stíhání 38letého muže. Obvinil ho ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Poznatek o možné distribuci drog tímto mužem získali kriminalisté operativní činností při prověřování jiného případu. V průběhu šetření zjistili, že dotyčný měl nejméně od jara tohoto roku v Chomutově distribuovat hlavně pervitin, ale i marihuanu. Policisté zdokumentovali více než stovku případů prodeje, ojediněle i darování těchto látek jejich uživatelům. Při domovní prohlídce u dotyčného zajistili jak rostlinnou sušinu zelené barvy, tak také téměř 30 gramů bílé krystalické látky (pravděpodobně pervitinu - viz foto z prohlídky).

Za popsaný způsob „přivýdělku“ hrozí obviněnému u soudu až pětiletý trest odnětí svobody.

Lest mu nevyšla, byl dopaden

Na částku ve výši 2.000 euro si přišel 55letý pracovník jedné chomutovské firmy. Ten podle zjištěných informací využil skutečnosti, že měl přístup do oploceného areálu, kde má obchodní společnost uskladněný materiál, zboží a zaparkovaná nákladní vozidla. Začátkem listopadu si měl za užití kódu otevřít bránu do areálu a vjet dovnitř svým vozidlem. Tou dobou tam nikdo jiný nebyl, byla totiž sobota. Poté zde vykonával práce, jak má domluveno s vedením firmy. Kromě toho však udělal i něco navíc. Jak bylo později zjištěno, vlezl do zaparkovaného nákladního vozidla, odkud měl odcizit obálku se dvěma tisíci euro v hotovosti. Aby své jednání zastřel, tvrdil pak majitelům firmy, že i jemu někdo z jiného vozidla odcizil jeho spacák a měnič napětí. Majitelé se pak domnívali, že na pozemek vnikl neznámý pachatel a takto také krádež oznámili na policii.

Policisté však v průběhu šetření odhalili, že vše bylo jinak a zmíněného pracovníka k věci vyslechli. Nejprve jim odvyprávěl svou verzi příběhu, ve které sám figuroval jako okradený neznámým pachatelem. Po předložení důkazů však šel „s pravdou ven“ a ke krádeži obálky s hotovostí se přiznal. Policisté mu již sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pokud soud jeho vinu prokáže, mohl by mu uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 14. prosince 2023

