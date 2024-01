Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealer je za mřížemi

CHOMUTOVSKO - Kromě drog se při prohlídkách našla i samonabíjecí zbraň a přes 160 nábojů.

Chomutovští kriminalisté dostali v těchto dnech za mříže dalšího dealera drog. Na začátku byl operativní poznatek k distribuci pervitinu na Chomutovsku. Následovalo rozsáhlé prověřování, při němž kriminalisté získali řadu informací vedoucích mimo jiné k osobě 56letého muže z Chomutovska. Ten měl podle jejich zjištění nejméně po dobu několika měsíců distribuovat desítky gramů pervitinu různým osobám, čímž si měl přijít na desítky tisíc korun. Jednání se měl navíc dopustit i přesto, že za obdobnou trestnou činnost je stále tzv. „v podmínce“.

Kriminalisté při realizaci případu podezřelého zadrželi ve spolupráci se zásahovou jednotkou a následně provedli domovní prohlídky a prohlídku vozidla užívaného podezřelým. Přitom zajistili mimo jiné plastové sáčky s bílou a žlutou krystalickou látkou, digitální váhu nebo uzavíratelné sáčky se sušinou zelené rostliny. Kromě toho nalezli samonabíjecí zbraň a více než 160 nábojů, které muž držel bez oprávnění.

Vyšetřovatel zadrženého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovoleného ozbrojování. Podal také podnět ke vzetí obviněného do vazby, se kterým se státní zástupce i soudce ztotožnili a muž byl eskortován do vazební věznice. V případě prokázání jeho viny mu soud může uložit trest odnětí svobody až do výše 10 let.

por. Mrg. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. ledna 2024

