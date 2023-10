Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dealer drog dopaden

Prachatice – Za distribuci marihuany a pervitinu ho čeká soud. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 37letého muže z Prachaticka jako obviněného z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný v době od roku 2020 do roku 2023 opakovaně pěstoval vedle svého obydlí v jedné obci na Netolicku marihuanu. Obviněného včera zadrželi po předchozím souhlasu státního zástupce kriminalisté v místě bydliště, kde také provedli domovní prohlídku. Při té se jim podařilo zajistit nejméně tři rostliny konopí, které obviněný již nestačil dosušit. Usušenou marihuanu z let 2020 až 2022 v celkovém množství nejméně 900 gramů zčásti sám spotřeboval a zčásti poskytoval dalším osobám na okrese Prachatice. V tomto období dále prodával či jinak distruboval dalším osobám na Prachaticku také psychotropní látku pervitin, a to nejméně v množství 20 gramů, čímž takto získal finanční částku ve výši více jak 100 000 korun.

Prachatičtí kriminalisté obviněného dále stíhají na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

19. října 2023

