Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dbejte zvýšené opatrnosti vůči cyklistům

Český Krumlov - Muž, táhnoucí za svým osobním vozidlem obytný přívěs, zřejmě neodhadl bezpečný odstup.

Již více jak rok a půl platí silniční úprava o bezpečném odstupu mezi motorovým vozidlem a cyklistou – 1,5 metru. To si však zřejmě plně neuvědomil řidič osobního vozidla tovární značky Subaru, táhnoucí za sebou obytný přívěs, když v sobotu 19. srpna 2023 po poledni jel po silnici II/163 mezi obcemi Loučovice a Vyšší Brod. Předjel cyklistu, jedoucím ve stejném směru jízdy, a když se vracel zpět do svého jízdního pruhu, koncem přívěsu ho srazil. Starší muž utrpěl lehké zranění, s kterým byl následně převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do nemocnice.

V této souvislosti připomínáme všem řidičům, aby dbali zvýšené opatrnosti vůči zvlášť zranitelným účastníkům silničního provozu a při předjíždění sledovali provoz i ve zpětných zrcátkách.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

25. srpna 2023

Odkazy do noveho okna Sražení cyklisty u Vyššího Brodu 1. Detailní náhled Sražení cyklisty u Vyššího Brodu 2. Detailní náhled Sražení cyklisty u Vyššího Brodu 3. Detailní náhled

vytisknout e-mailem