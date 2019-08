Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dávejte pozor na děti!

Jihočeský kraj - Opatrnost je vždy na místě.

Letní čas je jako stvořen k většímu pohybu venku, na hřištích, koupalištích i otevřených vodních plochách. To má vliv i děti, kteří se snaží dohánět, co se jim během školního období nedostává v tak velké míře. Bohužel mnohdy se zvyšuje i problém s drobnými úrazy, které mohou přerůst ve větší následky.

Bohužel musíme zmínit dvě utonulé osoby, mladší 15 let v průběhu poslední týdnů, o kterých jsme vás již nedávno informovali. Před čtrnácti dny malý chlapec při pobíhání kolem bazénu v obci Frymburk, pravděpodobně na modré dlažbě uklouzl, při pádu se ohodil do hlavy a následně spadl do bazénu. Přitom utrpěl vážné zranění, s kterým jej zdravotníci transportovali Leteckou zdravotnickou službou do nemocnice. Zde však i přes veškerou péči po pár dnech zemřel.

Minulý pátek vyjížděli všechny složky Integrovaného záchranného systému k tonoucímu nezletilému chlapci na vodní dílo – pískovnu na Suchdolsku, kde chlapec šnorchloval – viz https://www.policie.cz/clanek/tonuti-nezletileho.aspx. Bohužel i tento chlapec i přes veškerou zdravotnickou péči, za pár hodin zemřel.

Za všechny složky – záchranáře – připomínáme na bezpečnost kolem vody. Nikdy nenechávejte mladší děti bez dozoru, ač jsou dobrými plavci. Na vodních plochách – přehradách a řekách, mohou působit různé proudy nebo spodní vodní víry, které nečekaně změní směr plavce. Na člunech a lodích není od věci pořídit dětem plovací vesty či jiné pomůcky.

Stejně tak myslete na opatrnost při jízdě na jízdním kole, koloběžkách, skateboardu i in-line bruslích. Cyklostezky jsou o prázdninových dnech přeplněné velkým počtem osob, které někdy nezvládají jízdu na těchto prostředcích, či se mohou vlivem únavy chovat nepředvídatelně! Nepřeceňujte své fyzické schopnosti a prostředí, kde se pohybujete.

Všem přejeme, aby zbytek prázdnin prožili v klidu a bez jakékoli úhony. Pokud budete potřebovat naši pomoc, kdykoli se nás obraťte.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

5. srpna 2019

vytisknout e-mailem