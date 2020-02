Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Daruj krev s Policií ČR, aneb umíme pomáhat

NYMBURSKO – Odběr jedné z nejvzácnějších tekutin zorganizovali policisté v Milovicích.

Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Milovice npor. Mgr. Pavla Brzobohatá je iniciátorkou uskutečnění odběru krve v budově Policie ČR. Původ toho vznikl v době, kdy byla jako dárkyně oslovena lékařkou ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zda by na tomto projektu nemohla participovat i Policie ČR. Po prohlídce budovy oddělení, kdy bylo zjištěno, že místnosti jsou k tomuto účelu vyhovující, byly stanoveny termíny odběru krve. První z nich se uskutečnil dnešního dne.

Prozatím byli pozváni pouze příslušníci IZS, převážně z Milovic a Lysé nad Labem, ale i zaměstnanci města a jejich rodinní příslušníci. Nově bylo zaregistrováno celkem 53 dárců krve. Další stanovené termíny již budou zpřístupněny i samotné veřejnosti.

Nutno podotknout, že by akce nemohla vzniknout bez podpory města Milovice a dalších sponzorů, kteří zabezpečili pití a občerstvení.

Druhý termín darování krve je stanoven na 4.6.2020 od 8:00 do 11:00 hod. Přijďte podpořit dobrou věc a pomáhat s námi!



por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

12. února 2020

