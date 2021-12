Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dárků mnoho asi nenakoupí

BRNO VENKOV: Ženě z Brněnska poslala americkému vojákovi skoro dvě stě tisíc korun.

Vánoce ve společnosti atraktivního amerického lékaře jistě nestráví třiatřicetiletá žena z Brněnska. Navíc její rodina asi nebude mít pod stromečkem obvyklou porci dárků. Příběh dnes jistě zklamané ženy se začal odehrávat na konci září. To na její seznamovací inzerát reagoval americký vojenský lékař pracující na misi na Ukrajině. V elektronické komunikaci to brzy začalo příjemně jiskřit. Žena ani asi nepostřehla a nevadilo jí, že obdivovatel změnil jméno i americkou adresu. S postupem času došlo i na možnou návštěvu vojáka u ní doma. Jenže bohatě se tvářící muž dokázal ženě namluvit, že potřebuje hotovost na výstupní lékařskou prohlídku a následně i na letenky do České republiky. Žena mu tak na různé účty naposílala skoro dvě stě tisíc korun. Pak komunikace začala uvadat a žena pochopila, že byla podvedena. Případ oznámila policii.

Policie upozorňuje, že zvlášť v předvánoční době, se stále častěji objevují podobné podvody s legendou amerického vojáka pracujícího na zahraniční misi. Podvedené ženy v nich přicházejí mnohdy i o milionové částky.

por. Bohumil Malášek, 7. prosince 2021

