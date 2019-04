Daňová Kobra uchránila státu už téměř 11,7 miliardy

Daňová Kobra pokračuje v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a v případě odhalení daňového úniku rychle a účinně proti pachatelům zasáhnout. Za téměř 5 let své existence tak Daňová Kobra zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 miliard korun.

Jen v loňském roce zachránila Daňová Kobra státní kase přes 2,5 miliardy korun. Pro lepší představu, zhruba tolik stojí navýšení starobních důchodů o 72 korun měsíčně, zvýšení učitelských platů o 1 137 korun nebo výstavba více než 8 kilometrů dálnic. Jsem ráda, že náš stát o tyto peníze nepřišel a ve státním rozpočtu tak zůstal dostatek prostředků na zvyšování životní úrovně občanů nebo na potřebné investice,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.



Podle ministra vnitra Jana Hamáčka uchráněné miliardy dokazují, že spolupráce policie, celníků a Finanční správy je nastavená dobře. „Uchráněných 11 miliard za pět let mluví za vše. Jen letos od ledna do března Kobra zachránila či zajistila 230 milionů, tedy v průměru přes 2,5 milionu denně. Děkuji proto všem profesionálům, kteří se na činnosti Kobry podílejí,“ řekl Jan Hamáček.



Projekt Daňová Kobra byl formálně zahájen přesně před pěti lety, tedy 11. dubna 2014, kdy tehdejší ministři financí a vnitra uzavřeli Dohodu o spolupráci, výměně informací a koordinaci. Následně byl 13. června 2014 podepsán prováděcí protokol mezi zástupci Policie České republiky, Finanční správy a Celní správy. Projekt Daňová Kobra tak mohl odstartovat.



Necelý měsíc od podpisu prováděcího protokolu Daňová Kobra poprvé zasáhla. Jednalo se o případ fiktivních obchodů s neexistujícími nanodisky, kdy mělo být požadováno vyplacení nadměrného odpočtu DPH ve výši cca 270 milionů korun. Díky efektivní metodě práce Daňové Kobry se vyplacení této částky podařilo zabránit.



Do konce roku 2014 fungovala Daňová Kobra jen na „centrální úrovni“, kdy mezi sebou spolupracovali specialisté tehdejšího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (od 1. srpna 2016 Národní centrály proti organizovanému zločinu), Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Situace se změnila na začátku roku 2015, kdy spolu začaly spolupracovat také regionální orgány finanční a celní správy s krajskými policejními ředitelstvími. Od té doby se projekt dělí na Centrální Kobru a Regionální Kobru.



Daňová Kobra není specializovaný tým ani útvar, za které je občas mylně vydáván. Jedná se o metodu spolupráce mezi policisty, celníky a specialisty finanční správy spočívající v okamžitém sdílení informací, vzájemné důvěře a maximálním nasazení za účelem uchránit finance státnímu rozpočtu. Projekt si klade za cíl, aby bylo protiprávní jednání odhaleno ještě před tím, než dojde k samotnému krácení daní. A pokud už k němu dojde, metoda se zaměřuje zejména na organizátory trestné činnosti s cílem zajistit co nejvyšší výnosy z trestné činnosti.



Uchráněné hodnoty zatím každý rok přesáhly jednu miliardu korun. V roce 2016 dokonce atakovaly částku 3,4 miliardy korun. A dosavadní celkový výsledek – téměř 11,7 miliardy korun uchráněných hodnot.



Výsledky Daňové Kobry od jejího vzniku

údaje v milionech korun

rok zachráněno zajištěno uchráněno celkem 2014 945 462 1 407 2015 713 2 022 2 735 2016 731 2 655 3 386 2017 541 869 1 410 2018 242 2 260 2 502 2019 (1. čtvrtletí) 112 118 230 celkem 3 284 8 386 11 670





Zachráněno – mimo trestní řízení, resp. před jeho zahájením (např. daňové řízení)

Zajištěno – zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení

Uchráněno – součet termínů zachráněno + zajištěno







Informace k některým případům Daňové Kobry naleznete na stránkách: www.danovakobra.cz

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

11. dubna 2019





