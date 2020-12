Daňová Kobra opět zasahovala

Členové týmu Daňové Kobry Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a Finančním analytickým úřadem odhalili vysoce organizovanou skupinu osob, která měla krátit daně při obchodech s luxusními vozidly.

Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání 24 fyzických osob, a to pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „legalizace výnosů z trestné činnosti“ a „účast na organizované zločinecké skupině“.



Obviněné osoby měly od roku 2016 do roku 2018 zkrátit daň z přidané hodnoty o částku nejméně 75 milionů Kč v souvislosti s dovozem ojetých luxusních automobilů do České republiky. Podle našich závěrů se jednalo o pečlivě organizovanou trestnou činnost, do které byly zapojeny desítky právnických osob, které měly pouze formálně přeprodávat luxusní motorová vozidla.



Obchodní vztahy mezi jednotlivými společnostmi se v rámci účelové vytvořených fakturačních řetězců měly často měnit. Podle závěrů kriminalistů organizovaná skupina dosazovala do většiny obchodních společností jako jednatele pouze "bílé koně". V rámci realizace trestní věci s názvem MONTE provedli kriminalisté NCOZ několik desítek domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Obviněným osobám byl zajištěn majetek ve výši cca 18,3 milionů Kč.



Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavnímu organizátorovi trest odnětí svobody až na 12 let, ostatním obviněným hrozí desetiletý trest. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

15. prosince 2020

vytisknout e-mailem