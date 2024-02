Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další zákaznice supermarketu přišla o platební kartu

ČESKOLIPSKO - Pohotový zloděj s ní zaplatil tři nákupy.

V minulém týdnu navštívila českolipský supermarket 77letá žena, ale žádný nákup si odtud neodnesla. Neznámý zloděj jí v nestřežené chvíli odcizil platební kartu, kterou si uložila do psaníčka. To měla připnuté kolem zápěstí a domnívala se, že ho tak plně kontroluje. Zmýlila se. Ani si nevšimla, že jí někdo, s největší pravděpodobností v oddělení zeleniny, psaníčko rozepnul a vzal si z něj její platební kartu. Až zpětně si vybavila, že tam do ní někdo drcnul a spěšně se omluvil, cěmuž v tu dobu nevěnovala téměř žádnou pozornost. Krádež zjistila později u pultu s uzeninami. zákaznice své psaníčko připnuté kolem zápěstí před zlodějem neuhlídala

Zboží z nákupního vozíku musela vrátit zpátky, protože ho neměla čím zaplatit. Ačkoliv během několika minut odcizenou platební kartu zablokovala, pohotový pachatel s ní stačil zaplatit tři drobné nákupy v jiných obchodech. Tím jí způsobil škodu ve výši 364 korun.

Případ dokumentují policisté místního obvodního oddělení, kteří jednání pachatele kvalifikovali jako přečin krádeže a také přečin neoprávněného padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě dopadení hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

Na závěr všem doporučujeme, abyste na veřejnosti peněženky, doklady, peníze a platební karty nosili ve vnitřních kapsách oblečení a nebo v kabelách s kvalitním uzávěrem tak, ať nad nimi máte neustálou oční kontrolu. Nenoste je tedy hozené přes rameno na boku nebo na zádech, tam se stávají pro zloděje snadno dostupnými.

26. 2. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

