Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další výrobce a dealer pervitinu je za mřížemi

TEPLICKO - Ve velkém vyráběl a prodával pervitin i mimo náš okres.

Ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn 46letý muž z Teplic. Ten vyráběl a zásoboval drogově závislé osoby nejen v Teplicích, ale i za hranicí našeho okresu. Během tří zářijových dní vyrobil 680 gramů pervitinu, který by prodal na černém trhu za minimálně 100 tisíc korun. Dále se mu podařilo prokázat, že v roce 2022 prodal pervitin místním narkomanům v hodnotě 92 tisíc korun. Případ je propletený i s dealerem, který byl obviněn v uplynulých dnech a o kterém jsme již informovali, viz. odkaz níže. I tohoto prodejce pervitinem zásoboval. Skutku se dopustil přesto, že si již si ve vězení za drogovou kriminalitu pobyl několik let. Soud vyhověl návrhu na vazební stíhání a poslal muže do vazební věznice.

Související případ:

Z garáže si udělal perníkovou chaloupku - Policie České republiky

27. září 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

