Další vykradený automobil

Písek - Pachatel odcizil dámskou tašku i s penězi a mobilním telefonem.

Policisté včera informovali veřejnost o úspěšném objasnění případu vloupání do vozidla, viz. článek: https://www.policie.cz/clanek/pootevrene-okenko-automobilu-prilakalo-zlodeje.aspx. Ve středu 27. července došlo k dalšímu případu tentokrát v Miroticích. Pachatel za použití násilí vnikl po rozbití zadního okna do osobního vozidla značky Kia. Poté se dostal do zavazadlové části vozu a odcizil odtud plátěnou tašku, ve které byla dámská peněženka s hotovostí, platební karta a mobilní telefon. Celková škoda, kterou zloděj krádeží a poškozením cizí věci způsobil, dosáhla výše bezmála 33 000 korun. Ukradením platební karty se navíc dopustil ještě trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostřeku. Případem se intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení v Čimelicích, kteří po pachateli intenzivně pátrají.

28. července 2022

