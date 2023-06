Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Další výhodná investice

PROSTĚJOV - Škoda je téměř půl milionu.

I přesto, že stále upozorňujeme a zveřejňujeme mnohé případy podvodných investicí a varujeme občany o možných nebezpečích, které na ně v souvislosti s tím číhají, vždy se podvodníkům podaří někoho nalákat, oklamat a připravit o peníze. A není to často peněz málo. Tak je tomu i v tomto případě, kdy se obětí podvodníků stal senior z Prostějova. Začátkem května našel na internetu reklamu výhodného investování do garantovaných fondů ČEZ a zavolal na uvedené číslo. Osoba na druhé straně telefonu mu řekla, že mu pomůže získat finanční prostředky prostřednictvím investic. Poškozený slovům podvodníka uvěřil a ještě ten den odeslal částku 130 000 Kč na předem daný účet se zprávou pro příjemce „Pavlínce na studia“. Pak si na radu podnikavce nainstaloval do mobilního telefonu aplikaci pro vzdálený přístup a umožnil tak cizímu člověku, kterého nikdy neviděl, přístup do jeho zařízení. Dostal pokyn aby si otevřel internetové bankovnictví a potvrzoval platby prostřednictvím klíčů, s tím, že se jedná o poplatky spojené s investováním. Podvodník pak bez vědomí majitele operoval na jeho účtu a převedl peníze z investičních fondů, které byly vázané k účtu poškozeného na účet, z kterého oklamaný muž prováděl transakce dle jeho rad. Po pár dnech kontaktoval poškozeného prostřednictvím mobilní sítě a instruoval ho k potvrzení dalších odchozích plateb v celkové výši 315 500 Kč, což poškozený opět prostřednictvím tzv. klíčů udělal. Celková škoda, která mu díky dobrým radám makléře se zahraničním přízvukem vznikla, byla vyčíslena na 475 500 Kč. Případ samozřejmě evidujeme, ale že by se „dobře investované peníze“, i se ziskem k majiteli někdy vrátily, je velmi nepravděpodobné.

por. Mgr. Miluše Zajícová

22. června 2023

vytisknout e-mailem