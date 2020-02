Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Další voják z mise, co sliboval lásku

CHRUDIMSKO - Zatímco minulý týden kriminalisté v Chrudimi ukončili případ, ve kterém muž vylákal z žen 400.000 korun, včera kolegové v Třemošnici přijali oznámení o podvodném vylákání peněz ze strany „vojáka na zahraniční misi“.

Na včerejším oznámení je patrné, jak důležitá je komunikace v rodině. Žena, které cizí muž sliboval lásku na celý život, mu poslala téměř 200tisíc korun, vzala si na to i úvěr, který bude bance splácet. Povedenému podvodníkovi to nestačilo, potřeboval ještě víc peněz, ty už žena neměla a na dalším postupu (jak mu může pomoci), se už radila s dcerou. Ta ihned prokoukla, že jde o podvodníka, který nikdy za matkou nepřijede, jen z ní chce získat peníze. Žena mu už nic víc neposlala, místo do banky šla na policii, kde vše oznámila.

Za takový podvod mu v případě zjištění jeho totožnosti hrozí tříleté vězení.

Buďte nejen při seznamování opatrní.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

27. února 2020

vytisknout e-mailem