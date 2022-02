Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další vloupání do sklepa

Český Krumlov - Rožmitál na Šumavě – Majitel odhadl škodu na částku nepatrně převyšující 13 tisíc korun.

Policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 12. prosince 2021 do 4. února 2022 vloupal do sklepa jednoho z domů v obci Rožmitál na Šumavě. Po násilném překonání dveří vnikl do sklepa, kde odcizil elektrickou fritézu, různé nádobí a alkohol. Škoda byla majitelem odhadnuta na částku nepatrně převyšující 13 tisíc korun.

Kapličtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

8. února 2022

