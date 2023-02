Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další úspěch služebního psa Exela

SEMILSKO – V lednu služební pes Exel zachránil život ženě v Liberci a včera u Turnova běžel po „horké stopě“ za zlodějem, kterého turnovští policisté následně zadrželi.

Včera komisař z Oddělení obecné kriminality v Semilech zahájil trestní stíhání 39letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci, kterých se dopustil tento týden v noci z neděle na pondělí na Semilsku.

Obviněný v uvedené době zneužil toho, že mu bylo umožněno náhodné přespání v jedné ubytovně v Turnově a v prádelně tam po vypáčení mincovníku odcizil finanční částku v minimální výši 1.550,- Kč v mincích. Na poškození tohoto zařízení na mince způsobil ovšem škodu ve výši 11.000,- Kč. Ovšem během této noci ještě v Mírové pod Kozákovem v části Chutnovka po vypáčení zámku u dveří vnikl do zahradního domku, ze kterého odcizil motocykl JAWA 350/354 z roku 1955 v hodnotě přesahující částku 100 tisíc korun.

Majitel motocyklu informaci o jeho odcizení zveřejnil na sociálních sítích a včera ráno krátce po sedmé hodině se mu telefonicky začali ozývat lidé z Turnova, že na uvedeném motocyklu zřejmě viděli ulicemi města projíždět neznámého muže. Majitel odcizeného motocyklu jel hned do míst, kde se měl neznámý muž s ním pohybovat a současně tyto skutečnosti oznámil na linku 158. Na základě tohoto oznámení vyjela na místo i policejní hlídka z Obvodního oddělení v Turnově.

Poslední informace, kterou policisté od majitele motocyklu měli, byla ta, že podezřelý muž jel směrem z ulice Koškova do Nudvojovic, kde zajel do pole a následně do lesíka. Policisté se vydali po stopě, kterou motocykl v rozbahněném terénu po sobě zanechával až k místu na břehu slepého ramene řeky Jizery, kde nalezli uvedený odcizený motocykl. Jeho majitel, který byl s policisty na místě si ho bezpečně poznal. Podezřelý z tohoto místa před policejní hlídkou utekl a nereagoval na její výzvy. Policisté samozřejmě na místo přivolali i psovoda se služebním psem, který vyběhl po „horké stopě“ od místa, kde policisté viděli podezřelého naposledy. Služební pes Axel společně se svým pánem podporučíkem Václavem Mlejnkem běželi po polní cestě až k úrovní železničního mostu přes řeku Jizeru, kde se služební pes zastavil a v zadní části u jedné ze zahradních chatek výrazným štěkotem označil místo úkrytu podezřelé osoby, ve které byl následně ztotožněn obviněný muž. Turnovští policisté následně tohoto muže, který se před nimi takto ukryl, zadrželi a umístili do policejní cely.



V tomto případě zcela jistě musíme ocenit všímavost občanů, kteří neváhali a majiteli odcizeného motocyklu poskytli informace o jeho výskytu v ulicích Turnova. Dále určitě musíme zmínit výbornou spolupráci majitele odcizeného motocyklu s policisty na lince 158 a samozřejmě také s turnovskými policisty, kteří nakonec úspěšně obviněného zadrželi.

A na úplný závěr musíme ještě připomenout další úspěch našeho služebního psa Exela, kterému se podařilo běžet za obviněným tzv. po horké stopě a vyštěkat ho v úkrytu u zahradní chatky, čímž určitě významně přispěl k jeho zadržení. V krátké době se jedná o jeho další úspěch, který se mu s jeho pánem podporučíkem Václavem Mlejnkem podařil. Minulý měsíc totiž spolu v noci zachránili život pohřešované ženě, kterou našli podchlazenou v lesním porostu schoulenou u stromu v Liberci.





15. 2. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna ppor. Václav Mlejnek a pes EXEL (1) Detailní náhled ppor. Václav Mlejnek a pes EXEL (2) Detailní náhled

Související dokumenty Služební pes Exel zachránil ženě život

vytisknout e-mailem