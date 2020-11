Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další úspěch kriminalistů na úseku potírání drogové kriminality

MLADOBOLESLAVSKO – Kriminalisté odhalili dealery pervitinu.

Ve středu 18. ledna 2020 sdělili mladoboleslavští kriminalisté obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čtyřiačtyřicetiletému muži z Mladé Boleslavi.



Ten nejméně od dubna loňského roku do doby zadržení dne 16. listopadu 2020 přechovával psychotropní látku metamfetamin – pervitin, kterou dále na různých místech Mladoboleslavska distribuoval. Kriminalisté jej zadrželi ve spolupráci se zásahovou jednotkou v obci Písková Lhota v nočních hodinách dne 16. listopadu tohoto roku. Obviněný dealer pravidelně dovážel drogy ze zahraničí. V den zadržení se pokusil zbavit drogového balíčku o hmotnosti 320 gramů vyhozením z vozidla. Kriminalisté však drogy na místě zajistili a muže umístili do policejní cely. Protiprávního jednání se dopustil přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody v délce 2 až 10 let.



Za stejnou trestnou činnost byly v nedávné době obviněné i další dvě osoby, které drogy dovážely ze zahraničí od stejného dodavatele. Jednalo se o sedmačtyřicetiletou ženu cizí státní příslušnosti, která u sebe při zadržení přechovávala 296 gramů pervitinu a šestačtyřicetiletého muže z Mladé Boleslavi, který v našem regionu pervitin distribuoval.



Další realizace služby kriminální policie a vyšetřování na úseku potírání drogové kriminality budou i nadále pokračovat.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

20. listopadu 2020

vytisknout e-mailem