Další újezdy od nehod

TEPLICKO - Řidiči i nadále ujíždějí od dopravních nehod; Kradla v obchodě...

Policisté nadále zaznamenávají případy, kdy pachatelé dopravních nehod ujíždějí z místa, aniž by splnili povinnosti uložené platnou legislativou. Přivítáme jakákoliv svědectví veřejnosti k níže uvedeným nehodám, jejichž viníci nerespektují zákonem daná pravidla.

K první dopravní nehodě mělo dojít v době od 21:00 hodin dne 14. března do 11:30 hodin dne 15. března 2021 v Dubí, ul. Střední u domu č. p. 183, kde měl neznámý řidič poškodit levé zpětné zrcátko vozidla Škoda Octavia, které bylo zaparkované při pravém okraji pozemní komunikace ve směru od ul. Ruská a z místa nehody ujet, aniž by splnil svou zákonnou povinnost.

Od nehody ujel i řidič, který dne 15. března 2021 v 15:00 hodin v Krupce, ul. Třešňová na parkovišti u domu č. p. 571 při couvání narazil pravou zadní částí svého vozu do levého boku dodávky Mercedes-Benz Sprinter, která v době střetu stála na parkovišti a jejíž řidič seděl v kabině. Neznámý řidič měl po nárazu vystoupit z vozidla, říct, že o nic nejde a následně z místa nehody odjet. Podle poškozeného se mělo jednat o řidiče tmavě modrého vozidla v provedení sedan, pravděpodobně se mělo jednat o vozidlo tovární značky Audi, Opel nebo VW, registrační značka měla obsahovat písmeno H a končit 16.

Hledáme také svědky nehody, ke které mělo dojít v době od 15:00 hodin dne 15. března do 8:10 hodin dne 16. března 2021 v Teplicích na křižovatce ulic Alejní a Čsl. Dobrovolců. Do semaforu u přechodu pro chodce narazil nezjištěný řidič a poté měl z místa dopravní nehody ujet, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti. Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Kradla v obchodě

Z krádeže je podezřelá 21letá žena, která v bílinském supermarketu snědla oplatku a odcizila jednu hrušku. I když způsobila jen nepatrnou škodu, vzhledem k tomu, že je v podmínce, bylo její jednání kvalifikováno jako trestný čin, ze kterého byla v uplynulých dnech obviněna.

Odcizené kolo

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Teplicích vloupal do sklepních prostor domu, kde ukradl pánské horské kolo. Škoda byla vyčíslena na 23 tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže.

