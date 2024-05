Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další údajný námořník

KLATOVSKO – Důvěra stála ženu přes 2 600 000 korun. Klatovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a případ prověřují.

Čtyřiačtyřicetiletá žena na začátku února roku 2023 přijala na jedné ze sociálních sítí žádost o přátelství od muže vystupujícího pod českým jménem a příjmením. S tímto začala písemně komunikovat, když muž jí měl posléze uvést, že je námořník, který uvízl na lodi s tím, že tam má u sebe trezor s penězi v hodnotě 350 000 EUR v hotovosti a certifikát na barel v Austrálii. Ženě přislíbil, že když zaplatí náklady za přepravu trezoru ze zámoří do České republiky, bude si z něj moci vzít vše, co bude chtít.

Podvedená žena tak za období od loňského února do měsíce dubna letošního roku odeslala ze svého bankovního účtu nebo prostřednictvím směnárny celkem 25 plateb na různá čísla účtů odlišným příjemcům v celkové částce převyšující 2 600 000 korun. Uvedené platby žena uskutečňovala podle instrukcí jedné z přepravních společností, která si měla od údajného námořníka převzít zásilku a přepravit ji do Čech. Do současné doby však žena žádný balík ani zprávu o něm neobdržela a tak případ oznámila policistům obvodního oddělení Klatovy. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a případ prověřují.



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

3. května 2024

