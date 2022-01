Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další střet osobních vozidel

SMOLOV – Řidič osobního vozidla narazil do havarovaného vozu a poté do stojícího vozidla.

V souvislosti s dopravní nehodou z 04:40 hodin došlo k další dopravní nehodě o pět minut později, dne 13. ledna 2022 v 04:45 hodin. Na silnici I. třídy č. 22 u odbočky na obec Mrákov osmapadesátiletý řidič vozidla Fiat Punto jedoucí ve směru z obce Kdyně na obec Domažlice se při jízdě nechoval ohleduplně a ukázněně a při objíždění narazil do havarovaného stojícího vozidla Volkswagen Golf a poté narazil do stojícího vozidla BMW třiadvacetiletého řidiče, který zastavil na pravém okraji pozemní komunikace, když spatřil havarovaný Volkswagen. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Škoda na vozidle BMW byla vyčíslena na 30 tisíc korun a na vozidle Fiat Punto na 50 tisíc korun. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče vozidla Fiat Punto a ke zranění řidiče a spolujezdkyně z vozidla BMW. Všichni zranění byli převezeni do nemocnice k ošetření. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



13. ledna 2022

