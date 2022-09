Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Způsobil škodu téměř sto tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný muž měl navázat na své předešlé krádeže, o kterých jsme psali zde https://www.policie.cz/clanek/nekolik-pripadu-kradezi-781055.aspx

Třiatřicetiletý muž se měl dopustit krádeží nejméně v osmi případech, a to během pouhých dvanácti dní, od prvního do dvanáctého září letošního roku na území Karlových Varů.

Další sérii krádeží měl obviněný muž začít hned na začátku září letošního roku. To měl během dvou hodin vniknout do zaparkovaných vozidel, které při tom poškodil. Z prvního vozidla měl po prohledání odcizit technické průkazy či ovládání od navijáku. Druhé vozidlo měl pouze prohledat a nic z něj neodcizit a do třetího vozidla se naštěstí nedostal, pouze jej poškodil. O dva dny později měl při procházení ulic v Karlových Varech nalézt peněženku s osobními doklady a platební kartou. Peněženku ale nevrátil a využil platební kartu, kterou provedl pět bezkontaktních plateb. O pár dní později se měl zaměřit opět na jedno ze zaparkovaných vozidel, které měl poškodit, a odcizit z něj palubní kameru.

V dalším případě měl obviněný muž v Karlových Varech vstoupit do jedné z budov, kde měl prohledat společné prostory, ale nic z nich neodcizit. V ten stejný den se měl dále také pokusit násilím vniknout do jednoho z kadeřnických salonů. Vchodové dveře měl poškodit, ale do vnitřních prostor se nedostal a z místa utekl. Poté se měl krádeže dopustit v jedné ze sklepních kójí, kde překonal zámek a z kóje následně odcizil láhve alkoholu nebo plastové poklice.

Při další krádeži si měl muž vyhlédnout další zaparkované vozidlo v nadzemních garážích, do kterých měl vstoupit vstupními dveřmi, které poškodil. Mělo se mu podařit dostat do vozidla, které následně prohledal a to i v motorové části. Z vozidla nic neodcizil, ale poškodil jej. Poté vozidlo opustil a vykopl dveře do jednoho ze skladů, ze kterého měl odcizit klíče a horské kolo.

Poslední krádeže se měl muž dopustit v pondělí 12. září v Karlových Varech. Muž si měl všimnout hlídky policie, před kterou začal v jednom z domů utíkat. Z jednoho balkonu měl vstoupit na druhý balkon, ze kterého měl bez svolení majitele vstoupit do bytu. Majitel ale třiatřicetiletého muže vytlačil zpět na balkon. Následně měl tedy skočit na další balkon, kde měl opět vstoupit bez svolení majitele do bytové jednotky. Tam měl dojít až na chodbu, otočit se a jít zpět na balkon. Z balkonu měl před policisty muž skočit na travnatou plochu, přičemž utrpěl zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu na poškozených a odcizených věcech téměř 100 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na rozhodnutí si tak muž počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

14.9.2022

