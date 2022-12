Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaačtyřicetiletému muži z Plzeňska.

Ten se měl od první poloviny září do pátku 16. prosince letošního roku dopustit v Karlových Varech nejméně šesti krádeží.

Měl vniknout do jedné z řadových garáží a odcizit z ní čtyři kusy propanbutanových lahví. K další krádeži měl muž vyrazit na konci listopadu krátce po půl čtvrté hodině odpolední. V jedné ze zahrádkářských kolonií vstoupil na pozemek se zahradní chatkou. Poté, co do chatky vnikl, z ní odcizil nářadí s příslušenstvím. V dalším případě ho opět zaujaly řadové garáže. Do jedné z nich opět vnikl a prohledal ji. Následně z ní odcizil čtyři kusy elektromotorů a plynovou lahev.

V pátek 2. prosince krátce před druhou hodinnou ranní vstoupil neuzamčenou brankou na parkovací stání pro vozidla u jednoho z domů. Odtud se měl dostat na pozemek, následně k dřevěné pergole, ze které odcizil kameru a z místa odešel. O dva dny později, po jednadvacáté hodině, se měl opět zaměřit na garáže. Do jedné z nich opět vnikl a prohledal ji. Odcizil z ní dvacetilitrový kanystr s benzínem. Při tom navíc poškodil alarm.

Poslední krádeže se měl dopustit v noci ze čtvrtka 15. na pátek 16. prosince. To měl bez použití násilí vstoupit do jednoho z objektů. V tomto případě muž odcizil dva kusy autobaterií, dva kusy části výfuků a katalyzátor. Odcizené věci měl muž přehodit přes plot, a následně si věci měl uschovat v blízkém lesním porostu. Odcizené věci ještě ten týž den vypátrala policejní hlídka.

Svým jednáním měl muž způsobit celkovou škodu přibližně 43 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

19.12.2022

