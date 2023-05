Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další série krádeží na Ašsku objasněna

CHEBSKO – Zaměřil se na rodinné domy či restaurační zařízení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a násilí proti úřední osobě.

Obviněný muž se měl od první poloviny ledna letošního roku do středy 10. května letošního roku v Aši dopustit nejméně sedmi krádeží.

Začátkem ledna měl krátce před půl sedmou hodinou ranní vstoupit neuzamčenými dveřmi do jedné z provozoven, která se nacházela v přízemí. Dojít měl až do skladové haly, kde odcizil batoh s rukavicemi a z místa odešel. O necelé dva týdny později přijít na zahradu rodinného domu, do kterého vstoupil odemčenými dveřmi. Když se dostal na chodbu domu, byl vyrušen majiteli a z místa utekl. Ihned poté zamířil do další z ulic v Aši, kde vstoupil v jednom domě do bytu, odkud odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady.

Na začátku února měl kolem páté hodiny ranní nejdříve poškodit vstupní branku na pozemek, a poté měl poškodit vstupní dveře do jednoho z restauračních zařízení. Prostory měl prohledat a odcizit z nich například 10 kilogramů hovězího masa, či několik lahví alkoholu. Když už měl dost potravin, odcizil ještě finanční hotovost a mobilní telefon.

V první polovině dubna krátce před druhou hodinou ranní měl vniknout do vnitřních prostor dalšího restauračního zařízení. Dále se dostal do neuzamčené místnosti, kde v tu dobu spal čtyřiašedesátiletý muž. Ze šatní skříně odcizil finanční hotovost a z místa utekl.

Ve středu 10. května letošního roku krátce po dvanácté hodině si při kontrolní činnosti všimli chebští kriminalisté šestatřicetiletého muže, po kterém již bylo vyhlášeno pátrání. Když policisté k muži přistoupili a obviněnému muži se prokázali se služebními průkazy, pokusil se je fyzicky napadnout. Jednoho z policistů odstrčil a pokusil se utéct, což se mu ale nepovedlo a policisté ho na místě zadrželi.

Svým jednáním měl na poškozených a odcizených věcech způsobit celkovou škodu přibližně 70 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného šestatřicetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl tak muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jan Bílek

15.5.2023

