Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další řidiči posilněni alkoholem přistiženi za volantem

KLADENSKO – Neukázněnost řidičů je nevyzpytatelná a jejich jízda velmi nebezpečná.

Policie neustále apeluje na řidiče, aby za volant usedali odpočatí a při jízdě se plně věnovali řízení. Každý řidič by si měl uvědomit, že nedodržování předpisů v silničním provozu, ať už se jedná o riskantní a rychlou jízdu nebo užití alkoholu, či jiných návykových látek a nebo jiné porušení předpisů je velmi riskantní a bezohledné. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích. K dodržování těchto dopravních předpisů by neměli řidiči ani opomínat na tolerantnost a slušné chování. Všichni řidiči nedodržováním předpisů silničního provozu a agresivní a nebezpečnou jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale především zdraví a životy všech ostatních účastníků silničního provozu.

Jen několik minut po půlnoci 1. ledna 2020 došlo k dopravní nehodě v obci Vinařice na Kladensku. Třiadvacetiletý řidič z Kladna najel s osobním vozidlem v Družstevní ulici na obrubník a poté nezvládl řízení a narazil přední částí vozidla do stromu. Po příjezdu policejní hlídky byla provedena dechová zkouška, která byla s pozitivním výsledkem 2,12 promile alkoholu v dechu.

Téhož dne kolem třiadvacáté hodiny projížděl řidič Sokolskou ulicí v obci Velvary, kde narazil přední částí do svislého dopravního značení a poté pokračoval v jízdě do obce Velká Bučina na Velvarsku. Následně byl zastaven policejní hlídkou dopravního inspektorátu, která v rámci výkonu služby vykonávala v těchto místech kontrolní činnost na pozemních komunikacích. Při kontrole policisté vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných pro řízením motorových vozidel a k dechové zkoušce. Policejní šetřením bylo zjištěno, že řidičem je jednatřicetiletý muž ze Slaného, jehož naměřená hodnota alkoholu v dechu byla 1,60 promile. Podezřelého řidiče si převzala policejní hlídka obvodního oddělení Zlonice, která muže převezla na vyšetření do slánské nemocnice, kde odběr biologického materiálu odmítl.

Policisté v současné době oba případy prošetřují a řidiči jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 3 roky.

Dne 31. prosince 2019 policisté oddělení hlídkové služby zastavili ke kontrole v ulici Rychtářská v Kladně osobní vozidlo značky Renault Thalia.. Vzhledem k tomu, že byl z řidiče značně cítit alkohol byl vyzván k dechové zkoušce. Muž doznal, že před jízdou pil alkohol a, že si právě jede koupit další alkohol na čerpací stanici. Policisté dále vyzvali řidiče k předložení dokladů pro řízení motorového vozidla. U sedmačtyřicetiletého řidiče z Kladna byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou 2,32 promile alkoholu v dechu.

Další dechová zkouška 2,21 promile alkoholu v dechu byla naměřena řidiči z Kladenska, který byl kontrolován krátce před půlnocí dne 27. prosince 2019 policisty obvodního oddělení Stochov v osobním vozidle tovární značky Škoda Octavia ve Švermově ulici v obci Stochov.

I tito dva řidiči jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 1 rok.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. ledna 2020

