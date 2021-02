Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další řidič ujel od nehody

TEPLICKO - Hledáme svědky nehody; Vloupání do sklepa a další zprávy.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo v době od 16:00 hodin dne 10. února do 15:00 hodin dne 11. února 2021 v Teplicích, ulice Revoluční před č. p. 1. Nezjištěný řidič poškodil levou stranu vozidla Škoda zaparkovaného po pravé straně komunikace a poté měl z místa ujet, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti při účasti na dopravní nehodě. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vloupání do sklepa

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Krupce vloupal do suterénu v panelovém domě. Ze sklepní kóje zmizela dvě jízdní kola, celková škoda byla vyčíslena na necelých devět tisíc korun. Pokud se podaří zjistit lapkovu totožnost, bude se zodpovídat z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které by mohl strávit až osm let za mřížemi.

Odcizené auto

Ze zločinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který měl v Bílině ukrást dodávku. Auto v hodnotě sedmdesát tisíc korun zmizelo v odpoledních hodinách, po vozidle i pachateli, kterému hrozí až osmileté vězení, nyní policisté intenzivně pátrají.

Krádež v Duchcově

Až osmiletý trest odnětí svobody hrozí neznámému pachateli, který v katastru Duchcova vnikl do oploceného areálu, kde odcizil elektrický svářecí zdroj, svářecí a prodlužovací kabely. Poškozené organizaci byla způsobena škoda téměř pětaosmdesát tisíc korun, policisté případ prověřují jako zločin krádeže.

25. února 2021, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

