Další případy krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Způsobili škodu za téměř 140 tisíc korun.

Opakovaně se vrátil pro finanční hotovost

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně sdělili sedmatřicetiletému muži z Chebska podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Sedmatřicetiletý muž měl v první polovině srpna letošního roku v jednom z restauračních zařízení ve Františkových Lázních během pouhých sedmi dní opakovaně v několika případech z volně odložené peněženky, která byla uložena v šuplíku za barovým pultem, odcizit finanční hotovost. Dále si měl muž také všimnout nehlídané pokladničky, která se nacházela v chodbě. Z té měl také odcizit finanční hotovost a z místa odejít.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 50 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

Odcizil výměnný automat na mince

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž se měl dopustit nejméně tří krádeží v Mariánských Lázních. Začátkem června letošního roku si měl všimnout zaparkovaného vozidla značky Ford. Do toho měl následně vniknout a prohledat jej. Z vozidla měl poté odcizit nářadí nebo svazek s klíčem. Poté měl z místa utéct.

O dva týdny později měl vstoupit do samoobslužné prádelny, kde se v tu dobu nenacházely žádné jiné osoby. Muže měl zaujmout výměnný automat na mince, který nacházel na jedné ze stěn. Ten měl i s finanční hotovostí odcizit.

Poslední krádeže se měl dopustit na konci července letošního roku v jednom z obchodních domů. Muž měl vstoupit do prodejny i s nákupním košíkem. Do toho si měl následně vložit několik lahví alkoholu různých druhů. Poté měl odejít do skladu, odkud měl posuvnými vraty u nákladové rampy z prodejny utéct, aniž by za zboží zaplatil.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 90 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

16.9.2022

