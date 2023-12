Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Další případ podvodu zaštítěný legendou „lékaře OSN na misi“

Novojičínsko – žena naletěla podvodníkovi i falešným e-mailům

Pětašedesátiletá žena byla na sociální síti kontaktována neznámým mužem, který vystupoval pod pseudonymem Havel Badurna (67 let). Po několika zprávách si vyměnili telefonní čísla a začali si dopisovat. Jeho životní příběh zněl vskutku dojemně – do svých 12 let žil spolu s rodiči v Brně, ale ti pak bohužel zemřeli při autonehodě, a tak se musel odstěhovat ke svému strýci do Argentiny. Stal se chirurgem a v současné době je již třetím rokem na mírové misi OSN v Jemenu. Možná právě na základě daného příběhu si získal důvěru seniorky. Když jí pak sdělil, že by přijel na měsíc do České republiky a zažádal by si zde o důchod, aby spolu mohli žít, začal celý jeho nekalý plán nabírat na obrátkách.

Prvně ženu poprosil, aby napsala e-mail s žádostí o jeho propustku domů do Česka, a to na jím uváděnou e-mailovou adresu. To také učinila a přišla jí odpověď, jak sama uvedla, od „jistého Antónia Gutterése“. Ta zněla, že dovolená bude jejímu milému schválena, ale pouze po zaplacení 6.500 eur (asi 160.000 korun), které pokryjí náklady na lékařovu měsíční nepřítomnost. A tak se vydala do banky, aby si sjednala půjčku. Když však pracovníci banky zjistili, že žena neví, kam peníze posílá a majitelku daného účtu nezná, upozornili ji, že se pravděpodobně stala obětí podvodu a že celou událost prošetří a ozvou se jí. O tom samozřejmě informovala svého fiktivního přítele Havla, který ji ujistil, že se o podvod nejedná a že teď akorát vyzradila číslo bankovního účtu jednoho z agentů OSN. Když se do týdne nikdo z banky neozval, tak i přes varování v bance vybrala část svých úspor a vložila je na Havlem požadovaný účet.

Přišla ale další podmínka, která spočívala v zaslání částky přibližně 190.000 korun. Jako hlavní chirurg totiž musel Havel letět soukromým tryskáčem, aby byla zajištěna jeho bezpečnost. Tak žena vybrala zbytek svých naspořených peněz a opět je poslala dle Havlových instrukcí na další bankovní účet. Ten pro změnu patřil opět jí neznámému člověku, kterého však poškozená považovala za dalšího z agentů OSN.

Když už nadešel ten den, kdy mělo konečně dojít k osobnímu setkání, zkusil to Havel potřetí. Tentokrát však měl být zadržen celníky na letišti v Jemenu, a to z důvodu nelegální přepravy sloního klu. Aby byl propuštěn, bylo nutné poslat 12.000 eur, tedy něco kolem 300.000 korun. To už ale ženě přišlo podivné a vydala se na policii s dotazem, zda se nemůže jednat o podvod. To jí bylo policisty potvrzeno a tak žena zjistila, že přišla o 350.000 korun.

Novojičínští policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což pachateli v případě jeho dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Abyste se nestali obětí takového jednání, vždy pečlivě zvažte, komu na sociálních sítích odpovíte. Pokud již s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní. Většinou totiž tito lidé vydrží komunikovat i měsíce a teprve po získání důvěry přijde požadavek na zaslání peněz.

