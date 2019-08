Další případ moderního otroctví

Detektivové odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v minulých dnech obvinili tři osoby ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi.

Operace s krycím názvem STING proti organizované skupině tří osob proběhla v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými kolegy z Jednotky proti modernímu otroctví Greater Manchester Police.



Organizovanou skupinu osob tvořili dva muži a jedna žena (občané ČR ve věku od 39 do 44 let). Obvinění měli minimálně v období let 2009 – 2017 nabízet v Ústeckém kraji osobám ze sociálně slabého prostředí „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Do města Manchester měli dopravit nejméně 10 osob. Podle našich závěrů pak na místě některým odebrali doklady, poskytli jim ubytování, v omezeném množství stravu a udržovali je ve stavu, kdy se poškození nemohli svobodně rozhodovat a byli odkázáni na obviněné, neboť bez dokladů, znalosti cizího jazyka, bydlení a finančních prostředků se na nich stali zcela závislými. Tato organizovaná skupina pak opakovaným fyzickým a psychickým násilím a pohrůžkou fyzického násilí měla poškozené přimět k nuceným pracím v domácnosti, na myčkách aut, restauracích či továrně na zpracování a výrobu potravin. V několika případech mělo dojít i ke sňatkům s osobami pocházejícími z území mimo Evropskou unii, kdy tyto sňatky měly sloužit k legalizaci jejich pobytu. Obvinění měli rovněž zneužívat sociální dávky přiznané poškozeným. Těmito popsanými způsoby měly obviněné osoby získat pro sebe finanční prospěch v dosud nezjištěné výši.



V rámci operace STING byla provedena jedna domovní prohlídka a dvě prohlídky jiných prostor, při kterých byly zajištěny listinné a věcné materiály, finanční hotovost, mobilní telefony, počítače, elektronické nosiče dat a jedno motorové vozidlo.



Všechny tři osoby jsou stíhány vazebně. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody od osmi do patnácti let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

14. srpna 2019

