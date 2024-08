Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další podvody při obchodování s kryptoměnou

MLADOBOLESLAVSKO - Žena přišla o více než milion.

Kriminalisté z Mladoboleslavska se s od minulého týdne zabývají dalším podvodem, kterého se v prostředí internetu dopustil zatím neznámý pachatel na 44leté ženě. Bohužel těchto podvodů stále přibývá a setkáváme se s nimi napříč celou republikou téměř denně.

Poškozená 44letá žena zareagovala na investování do kryptoměny. Zaujala ji možnost investovat do kryptoměny a zhodnotit své peníze. Následně jí postupně prostřednictvím aplikací nebo telefonicky kontaktovali údajní pracovníci firmy, kteří nabízeli pomoc a rady s investicemi.

Žena si pak na různých platformách založila účty, kam převáděla finanční prostředky do kryptoměn a to od roku 2023 do současné doby. Žena netušila, že se stala obětí podvodníků až do doby, kdy si chtěla investované a zhodnocené peníze vybrat. V tu chvíli dostala instrukce, že je potřeba zaplatit různé poplatky za výběr a založit několik bankovních účtů, na které budou finance vyplaceny. To se ale do současné doby nestalo a žena přišla o více jak jeden milion korun a proto se obrátila na policisty v Mladé Boleslavi.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu proti neznámému pachateli. V případě vypátrání pachatele a odsouzení hrozí v tomto případě až 8letý trest odnětí svobody.

Kryptoměny v rukou podvodníků

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

23. srpna 2024

