Další podvodník připravil poškozenou o 130 tisíc korun

PRAHA VENKOV - JIH - Nestaňte se obětí podvodníka i vy.

Policisté z Prahy venkov - JIH od konce listopadu šetří další případ podvodného jednání na internetu, konkrétně na bazarovém portálu, kde 38letá žena chtěla prodat dětské odrážedlo za částku 4 tisíce korun.

Den poté, co inzerát vystavila se ženě ozvala údajná zájemkyně která chtěla odrážedlo koupit. Následně zájemkyně navrhla, že odrážedlo na adrese poškozené vyzvedne přepravní firma a taktéž že budou peníze zaslány na účet prodávající, tedy poškozené. Zanedlouho poškozené přišel odkaz, který vypadal jako reálný odkaz dané kurýrní služby a žena zde vyplnila údaje ke své platební kartě a přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Pachatel či pachatelka si tímto způsobem zjednal přístup do internetového bankovnictví poškozené, kde následně ve třech platbách odeslal částku 130 tisíc korun na jiný účet.

Žena zjistila, že se stala obětí podvodník až ve chvíli, kdy jí kontaktovala banka o podezřelých odchodech z účtu poškozené a opakovaného přihlašování se do internetového bankovnictví. Proto celou věc následně poškozená oznámila na policii.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, za což pachateli hrozí, v případě dopadení a prokázání viny, až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. prosince 2023

